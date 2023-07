Giovanni Allevi riappare sui social e parla del tumore: «La meditazione mi aiuta a superare il dolore»

Giovanni Allevi riappare sui social. Sdraiato sul letto a occhi chiusi e con un gattino tra le braccia, il cantante torna a far sapere ai suoi fan come sta. «Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione», scrive su un post Instagram. Il compositore non postava foto sue dall’8 aprile, giorno in cui ha fatto gli auguri di Pasqua dall’ospedale. Allevi sta lottando da oltre un anno con un mieloma che gli è stato diagnosticato a giugno 2022. E oggi racconta ai suoi seguaci sui social come fa a trovare un po’ di pace dall’angoscia della malattia. «Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla», spiega Allevi. «Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa», conclude. Lo scorso maggio, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, il musicista era apparso in un video in cui ringraziava gli infermieri per l’aiuto che ogni giorno danno ai propri pazienti.

Screenshot post Instagram di Giovanni Allevi

Leggi anche: