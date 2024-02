No! Questa protesta dei trattori non è avvenuta in un’autostrada a Roma

Una distesa di asfalto grande come diversi campi da calcio, puntellata da tantissimi trattori colorati. Una delle tante proteste degli agricoltori che in queste settimane hanno manifestato in numerose città europee. Secondo chi condivide il video, questo sarebbe stato girato a Roma. In realtà, questa protesta dei trattori è avvenuta in Francia, non a Roma.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione del video in formato reel si legge un «non vi fermateeee!» seguito da decine di emoji, ma in sovraimpressione alle immagini appare la scritta:

ROMA ARRIVATI PIU’ DI 10000 TRATTORI OGGI ORE 14.15

La protesta è avvenuta in Francia

In realtà il video non è stato girato a Roma e nemmeno in Italia. Il filmato infatti proviene da oltralpe dato che questa protesta dei trattori è avvenuta in Francia, non a Roma. Nello specifico, l’enorme casello autostradale mostrato è il secondo più grande di Francia. Si tratta del casello di Saint-Arnoult-en-Yvelines, circa 50 chilometri a Sud Est di Parigi. La barriera è stata interessata da una protesta dei trattori lo scorso 26 gennaio. Al contrario di quanto si sostiene su Facebook, però, i mezzi presenti non erano 10 mila, bensì circa 200, come riporta Le Bien Public. Un altro blocco nello stesso punto, come riporta Le Parisien, è avvenuto lunedì 29 gennaio.

LE BIEN PUBLIC / Immagine che mostra le proteste degli agricoltori al casello di Saint-Arnoult

LE PARISIEN / Mappa dei luoghi di protesta dei trattori. Quello oggetto di verifica viene etichettato come Longvilliers

Il secondo casello più grande della Francia

Come possiamo essere sicuri che si tratti dello stesso luogo? Innanzitutto possiamo osservare il design della tettoia, ondulata, marrone sopra e grigia sui bordi, con i cartelli luminosi tondi. Sul lato sinistro si vede un separatore, indicato dalla freccia fucsia mentre in prossimità dei caselli le corsie sono delimitate da rettangoli piuttosto che da linee tratteggiate, come evidenziato dalla linea fucsia. Inoltre in entrambe le immagini si contano 25 corsie dal separatore al termine della sede stradale sul lato opposto.

OPEN / GOOGLE MAPS

Conclusioni

Circola un video in cui viene mostrata una protesta dei trattori, da entrambi i lati di un enorme casello autostradale. Si sostiene che il filmato sia stato girato a Roma. In realtà, quella protesta dei trattori è avvenuta in Francia, non a Roma.

