Elly Schlein e la passione per le pagelle di Sanremo, i giudizi della segretaria Pd (soprattutto sui look)

Anche con la nuova vita da segretaria del Pd, Elly Schlein non ha abbandonato alcune delle sue passioni, come commentare il Festival di Sanremo. Una tradizione che mantiene in vita dal lontano 2009, come spiega lei stessa sul suo profilo Facebook privato. L’ultimo post visibile a tutti è quello della disavventura capitata durante la campagna per le primarie, quando a febbraio 2023 le fu rubato lo zainetto con il pc. Poche settimane dopo Schlein è stata eletta alla segreteria del Pd e la sua attività social più evidente è passata sulle pagine più istituzionali. Sul suo profilo privato, però, come racconta il Corriere della Sera, i post non si sono fermati. E con l’arrivo di Sanremo, Schlein è tornata a condividere con gli amici i suoi giudizi, più estetici che canori, sui cantanti in gara: «Non avrete mica pensato che con questo nuovo ruolo avrei abbandonato le tradizioni?!? – scrive la segretaria dem – Come ogni anno, dal lontano 2009, questo spazio è a vostra disposizione per le consuete cronache sanremesi!».

Quel post dà il via libera ai commenti, quest’anno con l’avvertenza doverosa per chi dovesse dimenticare che ci sono occhi indiscreti anche lì: «Siate solo più istituzionali del solito, che ci guardano». Seguono quindi i commenti di compagni di partito, fan politici e naturalmente gli amici storici che negli anni passati hanno giocato con lei a mettere in piedi le classiche pagelle di Sanremo. E non mancano i giudizi della segretaria Pd, ben lontani dai toni cauti che accompagnano quelli politici: «Bonus Chanteclair per i Ricchi e poveri (abito piumato)», dice sul duo. E poi c’è l’altra passione di Schlein: la serie tv Mare fuori. «Comunque io mi sono cantata tutta la sigla di “Mare fuori”», scrive la segretaria. Finché alla fine saluta tutti: «Notte gente! A duman», pronta per una nuova serata con il suo «TotoSanremo».

