Sanremo 2024, l’eterno ragazzo Morandi fa cantare tutto l’Ariston: il ritorno dopo la chiamata di Amadeus

Gianni Morandi fa il suo grande ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dopo che lo scorso anno è stato co-conduttore al fianco di Amadeus per tutte e cinque le serate. «Tra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni Morandi, e l’ho chiamato», ha raccontato il conduttore. Diventato iconico nella passata edizione per aver pulito con una scopa rossa il disastro dei fiori di Blanco, Morandi ha cantato la sua celebre hit degli anni ’60: C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Acclamato dagli applausi, lo storico artista si è trovato tutto l’Ariston a cantare con lui.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: