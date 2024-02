La scaletta della terza serata di Sanremo: a che ora arrivano Ramazzotti, Russell Crowe e Morandi. Spunta un ospite a sorpresa

Finale previsto in linea con la serata precedente. Tra le incognite resta ancora la lettura di un messaggio dei «trattori» che Amadeus potrebbe leggere in diretta

Prove tecniche e aggiustamenti dell’ultimo minuto all’Ariston mentre pubblico e telespettatori si preparano alla terza serata del Festival di Sanremo. Come ieri, anche oggi si esibiranno 15 dei 30 artisti in gara. Ma a ruoli invertiti: chi ieri ha presentato stasera si esibirà, e viceversa. L’avvio è previsto come sempre alle 20.45 per una serata che per chi riuscirà a resistere si estenderà fino all’1.40 di stanotte. Anche questa sera voteranno il pubblico da casa tramite il televoto e la Giuria delle Radio, entrambi con un peso del 50%. Tra un’esibizione e l’altra, a condire la serata ci saranno ospiti italiani e internazionali. Il primo, intorno alle 21.20 sarà il Coro della Fondazione Arena di Verona, che intonerà il Va Pensiero, per poi lasciare spazio a Teresa Mannino. La comica palermitana affiancherà Amadeus alla conduzione del festival per questa sera. Intorno alle 22 dovremmo vedere la prima incursione di Fiorello. Poi, i riflettori si gireranno verso la platea da dove Massimo Giletti lancerà il programma che celebrerà i 70 anni della Rai.

Giusto poche battute perché a seguire è atteso sul palco un grande ex che dalla vittoria del 1986 ad oggi ha trovato la sua terra promessa: Eros Ramazzotti. Mezz’ora scarsa – e siamo ormai alle 22.30 circa – fino all’arrivo di un pianoforte e Paolo Jannacci che si esibirà assieme allo scrittore e drammaturgo Stefano Massini. A seguire, dal Suzuki Stage – il palco esterno di Piazza Colombo – sarà il momento di Paola e Chiara, che riporteranno la stessa grande energia dello scorso anno con Furore. Intanto, in cima alle scale dell’Ariston si sarà preparata Sabrina Ferilli, mentre intorno alle 23 Amadeus andrà a prendere Russell Crowe, prima di lasciare spazio al ritorno di Gianni Morandi. Sarà poi di nuovo il turno Teresa Mannino con l’ospite a sorpresa di stasera. Dal palco della Costa Smeralda, infine, sarà il rap di Bresh a risuonare dal palco più fresco dei tre, mentre non è chiaro quando verrà letto il messaggio degli agricoltori che non saranno fisicamente sul palco pur essendo riusciti ad arrivare a Sanremo.

L’ordine di esibizione dei cantanti nella terza serata di Sanremo

Ecco, nell’ordine, i cantanti che si esibiranno e i relativi presentatori:

Il Tre – Fragili – presentato da Loredana Berté Maninni – Spettacolare – presentato da Alfa BNKR44 – Governo Punk – presentati da Fred de Palma Santi Francesi – L’amore in bocca – presentati da Clara Mr. Rain – Due altalene – presentato da Il Volo Rose Villain – Click boom! – presentata da Gazzelle Alessandra Amoroso – Fino a qui – presentata da Dargen D’Amico Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita – presentati da Bigmama Angelina Mango – La noia – presentata da Irama Diodato – Ti muovi – presentato dai The Kolors Ghali – Casa mia – presentato da Mahmood Negramaro – Ricominciamo tutto – presentati da Emma Fiorella Mannoia – Mariposa – presentata da Annalisa Sangiovanni – Finiscimi – presentato da Renga e Nek La Sad – Autodistruttivo – presentati da Geolier

