Sanremo 2023, l’attesa reunion di Paola & Chiara sul palco dell’Ariston con il brano «Furore» – Il video

Il tanto atteso momento della reunion di Paola e Chiara e del loro brano Furore è arrivato. Un invito a ballare, stretti e persi nello stesso respiro. La pista non è più buia. E l’ansia con te si annulla. La musica muove. La sola illusione di averti con me. Il duo dance pop che ha fatto ballare i ragazzi e le ragazze degli anni Novanta torna a Sanremo 18 anni dopo A modo mio. Agli esordi, parteciparono a Sanremo giovani con In viaggio, nel 1997 vinsero nella categoria Nuove proposte con Amici come prima e tornarono poi tra i big l’anno dopo con Per te. Le aspettative per questo brano erano (forse) troppo alte?.

Lo speciale Sanremo 2023

I testi delle canzoni

