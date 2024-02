Il rientro sulla Terra della missione Ax-3 con il pilota Villadei, Meloni: «Si rafforza il ruolo dell’Italia nell’economia spaziale»

Anche il ministro Crosetto ha voluto festeggiare via social quello che ha definito «un nuovo successo per l’Italia»

La navetta Crew Dragon Freedom, con a bordo il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, è tornata sulla terra dopo 21 giorni. La navetta della missione Ax-3, la terza privata a raggiungere la Iss, è ammarata come previsto alle 14:29 di oggi, 9 febbraio, nelle acque del Golfo del Messico, al largo di Daytona Beach in Florida, a distanza di 47 ore dal distacco. A bordo, l’equipaggio composto dal comandante Michael Lopez-Alegria, lo svedese Marcus Wandt dell’Agenzia Spaziale Europea, il turco Alper Gezeravci. E Villadei, che oltre ad aver ricoperto il ruolo di pilota è l’ottavo italiano a essere stato in orbita, nonché il protagonista di Volunta, una missione nata dallo sforzo congiunto tra Presidenza del consiglio, i ministeri della Difesa, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agenzia spaziale Italiana e Aeronautica Militare, accanto a centri di ricerca, università e industrie.

I complimenti dal Governo

Proprio dal governo Meloni sono infatti arrivati complimenti e messaggi di soddisfazione: «Congratulazioni al Colonnello Walter Villadei, rientrato sulla Terra dopo oltre due settimane di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale con la Missione Axiom Space-3. Lo ringrazio per aver testimoniato, con orgoglio ed entusiasmo, la partecipazione delle istituzioni italiane e di tutta la comunità scientifica, accademica ed industriale alle numerose attività di ricerca condotte sulla Stazione Spaziale. Con la consapevolezza che ciascuna di queste attività contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia nell’ambito dell’economia spaziale e a promuovere le eccellenze che la nostra nazione è in grado di esprimere», ha scritto sui social la premier Gorgia Meloni.

Ha fatto ecco il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Missione compiuta! Bentornato a casa al Colonnello Villadei a nome mio e di tutto il personale della Difesa. Una nuova via per lo spazio è stata tracciata. Un nuovo successo per l’Italia».

La missione

Il viaggio di ritorno era iniziato lo scorso 7 febbraio, quando la navetta aveva lasciato la Iss dopo una permanenza di circa 18 giorni. Settimane durante le quali i 4 astronauti hanno realizzato una serie di 56 esperimenti e attività nello spazio. Villadei, durante le 435 ore passate a bordo, ha completato 288 orbite attorno alla Terra, percorrendo oltre 12 milioni di chilometri e portando avanti ben 30 esperimenti scientifici, 13 dei quali italiani. Anche gli ultimi giorni di permanenza sulla Stazione Spaziale sono stati importanti per completare uno dei sei esperimenti dell’Aeronautica Militare, che intendeva verificare come la microgravità influenza il funzionamento delle cellule che rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni.

