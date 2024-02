Sanremo 2024, Annalisa e La Rappresentante di Lista cantano «Sweet Dreams» degli Eurythmics – Il video

Annalisa ha scelto di portare La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia con Sweet Dreams degli Eurythmics per la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti. L’iconico brano uscito nel 1983 affronta il tema dei sogni e delle aspirazioni personali. I «sogni d’oro» di cui si parla nel testo sono, infatti, le speranze e i desideri che spingono le persone a cercare il successo e la realizzazione personale. Un messaggio in parte in linea con quello che Annalisa desidera far passare anche con la canzone con cui è in gara al Festival, Sinceramente: un inno alla libertà di essere sé stessi in amore. La Rappresentante di Lista fa così il suo ritorno sul palco di Sanremo dopo che nel 2022 aveva partecipato con Ciao ciao, diventata in quei giorni un vero e proprio tormentone. Così come sta accadendo anche con la canzone di Annalisa.

