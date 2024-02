Geolier diventa grande e prende il controllo del business dal fratello Gaetano. A fine dicembre aumento di capitale con la liquidità che aveva da Deutsche Bank

Circa un mese prima dell’inizio del Festival di Sanremo Geolier ha deciso di essere diventato ormai grande e ha assunto il pieno controllo del business nato dal suo successo come cantante e che fino a Natale scorso era equamente diviso con il fratello maggiore Gaetano che lo amministrava. Tutto è accaduto il 29 dicembre scorso nello studio del notaio Francesco Merola di Capua.

Il business diviso in due società dal 2019

Geolier è il nome di arte di Emanuele Palumbo, classe 2000. Con il fratello Gaetano, assai meno giovane di lui (classe 1981) aveva fondato nel novembre 2019 due società di cui avevano quote paritetiche: la Golden boys srls (pochi mesi dopo trasformata in srl aumentandone il capitale) per gestire l’attività canora e gli spettacoli di Geolier; e la Palumbo immobiliare srl per gestire due immobili, una abitazione ex Gescal della famiglia Palumbo a Secondigliano e un appartamentino ad Alba Adriatica, comune sul mare in provincia di Teramo. Le società erano ancora in fase di start up, con un giro di affari oscillante a seconda degli anni (fra 200 e 400 mila euro di fatturato per le edizioni musicali), ma non sono noti i dati di bilancio 2023, che è stato quello della vera esplosione del cantante napoletano.

L’operazione finanziaria del 29 dicembre scorso e quell’assegno Deutsche Bank

Il 29 dicembre scorso Geolier ha preso appunto il controllo del gruppo, lanciando un aumento di capitale da 100 a 400 mila euro per la Palumbo immobiliare, pagato parte in natura e parte in contanti. La parte in natura era rappresentata da azioni: sono state conferite alla immobiliare le quote paritetiche dei due fratelli nella Golden boys srl, valutata da una perizia giurata 198.161,27 euro. In più Gaetano Palumbo ha conferito il 10% delle azioni di una altra società, la Leolux srl (commercio all’ingrosso di articoli per l’illuminazione) il cui valore è stato stimato in 27 mila euro. La differenza vera è venuta dall’aumento di capitale in contanti: per 285 mila euro è stato sottoscritto da Geolier, mentre al fratello Gaetano è stata riservata una quota di 4 mila euro. Il gruppo che era diviso a metà è diventato all’85% di Geolier, e al 15% del fratello maggiore che continua però a svolgere il ruolo di amministratore unico.

Mancano però ancora 213 mila euro e si spera in Sanremo

L’aumento di capitale è stato deliberato, ma il cantante non ha ancora versato tutta la sua quota. Il giorno stesso dal notaio Geolier ha depositato un assegno circolare della Deutsche Bank da 71.250 euro con la clausola «non trasferibile», mentre il fratello ha depositato il suo assegno bancario sempre da un conto della principale banca tedesca del valore di 4 mila euro. Mancano dunque all’appello per la quota del cantante 213.750 euro per coprire la sua quota deliberata di capitale che ammonta a 340 mila euro. Probabilmente Geolier aspettava proprio il Festival di Sanremo che – al di là della classifica finale – ha già portato il suo brano in cima a tutte le classifiche e in breve tempo potrà fornirgli la liquidità necessaria a chiudere l’operazione finanziaria.

Mamma tifosa sfegatata, il dramma di uno dei fratelli in carcere «e non ha fatto niente»

Nessun altro membro della famiglia è invece coinvolto nel business del cantante, che però ha sempre condiviso con tutti i proventi del suo successo. Il papà Vincenzo continua a lavorare, mentre mamma, la signora Carrano, fa la casalinga e anche sui social vive facendo un tifo sfegatato per il figlio. Sono tre (oltre a Gaetano) gli altri fratelli di Emanuele: Ciro, Salvatore e Antonio. Di uno di loro – senza citare il nome- ha parlato in modo drammatico un anno fa durante una intervista in teatro a Esse Magazine: «Sta mio fratello in carcere, che era proprio la spalla, sempre con me. Sta in carcere per niente, perché a Napoli se hai una situazione familiare difficile, che tu l’hai fatto o non l’hai fatto, comunque la paghi. Mio fratello mi ha mandato un audio dal carcere, quella videochiamata che si può fare una volta al mese, e mi ha detto: ‘Manuè, ti amo. Io sto con te’. Ma lui sta male e io sto male, la mia famiglia sta male. Le persone qua soffrono».

La fidanzata Valeria fa l’influencer della moda con il nome d’arte Vd’A

Non è associata ai suoi affari nemmeno la fidanzata storica di Geolier, per cui lui dice in un video di avere scritto ben 30 canzoni: «Gli altri magari dedicano canzoni alla propria donna. Io pure le dedico, ma le ho scritte tutte io. Non è che io la canzone te la dedico, io te la scrivo, che è diverso». Lei fa l’influencer della moda e ha un certo successo su TikTok con il nome d’arte “Vd’A”, molto popolare fra i napoletani. Si chiama in realtà Valeria di Agostino ed è più volte mostrata con orgoglio dal fidanzato che ha accompagnato anche in appuntamenti ufficiali, come la mostra del Cinema di Venezia.

