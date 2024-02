Sanremo 2024, tutto pronto per il gran finale con Fiorello e Roberto Bolle: ecco cosa succederà e a che ora sapremo chi ha vinto

Manca pochissimo al “fischio d’inizio” della serata finale del Festival di Sanremo 2024, quella che decreterà il vincitore o la vincitrice della 74esima edizione della kermesse. Un’edizione quella condotta per il quinto anno consecutivo da Amadeus coronata ancora una volta da ascolti record: ieri, nella serata dei duetti e delle cover, sono stati quasi 12 milioni i telespettatori attaccati allo schermo. Facile pensare che stasera saranno ancora di più. L’ultima serata vedrà protagonista più delle precedenti Fiorello. Il mattatore sarà infatti anche co-conduttore al fianco di Amadeus e ha in serbo una serie di incursioni lungo l’arco della serata. Per conoscere il nome del vincitore bisognerà attendere però fino alle ore piccole: la proclamazione è prevista quasi alle 2.30 di notte. Prima, si esibiranno nuovamente tutti e 30 gli artisti in gara. Dalle 20.57 circa, poco dopo l’apertura con l’Inno di Mameli, Amadeus darà il via al Televoto, che resterà aperto per stabilire la Top 5 fin quasi alle 2 di notte. Verso quell’ora, sarà ufficializzata la classifica del Festival dal 30esimo al sesto posto, e sarà aperta l’ultima sfida tra i cinque finalisti: a votarli saranno per un terzo ciascuno la sala stampa, la giuria delle radio e il televoto.

Gli ospiti della serata

Non mancheranno però anche nell’ultima serata gli ospiti sul palco: grande attesa tra tutti i fan per l’étoile della Scala Roberto Bolle – sanità sul palco dell’Ariston poco prima delle 22.30 – così come per Luca Argentero (per il lancio della fiction Rai Makari 3, attorno alle 23.17). Tra gli ospiti strettamente musicali, la storica voce di Gigliola Cinquetti (bisognerà pazientare fino alle 23.30 circa) e quelle più note ai giovani di Tedua (sul palco di Costa Smeralda poco dopo) e di Tananai (sul Suzuki Stage in piazza Colombo attorno alle 22). Momento d’impegno civile della serata sarà quello del ricordo delle tragedia delle fobie nel Giorno del Ricordo, poco dopo le 22. Un’ultima sorpresa per gli spettatori del Festival, infine, pare in programma poco dopo le 2 di notte, con un ospite a sorpresa preannunciato. Unica informazione in proposito, il titolo della canzone che canterà: «Dur».

L’ordine di esibizione dei cantanti

Ecco, nell’ordine, i cantanti che si esibiranno nella serata finale del Festival:

Renga Nek – Pazzo di te BigMama – La rabbia non ti basta Gazzelle – Tutto qui Dargen D’Amico – Onda alta Il Volo – Capolavoro Loredana Bertè – Pazza Negramaro – Ricominciamo tutto Mahmood – Tuta gold Santi Francesi – L’amore in bocca Diodato – Ti muovi Fiorella Mannoia – Mariposa Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Irama – Tu no Ghali – Casa mia Annalisa – Sinceramente Angelina Mango – La noia Geolier – I p’ me, tu p’ te Emma – Apnea Il Tre – Fragili Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita The Kolors – Un ragazzo una ragazza Maninni – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo Mr. Rain – Due altalene Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Sangiovanni – Finiscimi Clara – Diamanti grezzi Bnkr44 – Governo punk Rose Villain – Click boom!

