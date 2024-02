No! Questo pane non contiene farina di insetti Bio

Circola la foto di una confezione “Pane soffice” del marchio Conad con la dicitura “Farina di Insetti Bio“. Non risulta alcun prodotto del genere legato alla catena di supermercati italiana, inoltre ha tutti i segni di un’elaborazione grafica. Non è la prima volta che trattiamo bufale di questo genere (ne parliamo qui e qui).

Per chi ha fretta

L’immagine stessa tradisce la narrazione, avendo elementi che portano al reale prodotto a marchio Conad.

È un fotomontaggio del prodotto “pane soffice con farina integrale”.

L’obiettivo della bufala è quella di colpire i grandi marchi.

Analisi

Ecco l’immagine pubblicata il 7 febbraio 2024 dalla pagina Facebook Stefano Puzzer Salvatore della Patria:

BOICOTIAMO CONAD!!! MASSIMA CONFIVISIONE

L’immagine circola anche senza watermark con testi come questo:

Conad,Lidl e coop hanno sposato la causa dell’unione europea per la promozione della farina di grilli. Boicottare in ogni modo questo schifo,in primis non andando a fare la spesa da loro.

Farina integrale, non di “Insetti Bio”

La foto della confezione tradisce la narrazione. Sulla sinistra si leggono le sillabe «CE» «NA» e «LE», corrispondenti alla dicitura «pane soffiCE con fariNA integraLE» dell’omonimo prodotto a marcio Conad.

La scritta “Insetti bio” è del tutto non in linea e finisce troppo a destra rispetto alla confezione originale, come possiamo trovare sul sito ufficiale dove riporta chiaramente “farina integrale”:

Conclusioni

L’immagine che circola online non mostra una confezione di “Pane soffice con farina di insetti bio”. È un fotomontaggio di un altro prodotto a marchio Conad, modificato appositamente per far credere che siano in vendita prodotti a base di insetti.

