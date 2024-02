Sanremo 2024, le pagelle della serata cover: prove di finale per Geolier e Angelina Mango, il regalo dei Santi Francesi, Bertè non decolla

Al netto di qualche prestazione che ha solo rubato tempo, la serata dei duetti si conferma fondamentale nella settimana di Sanremo. Non solo perché ci mette una sera in pausa dalle canzoni del Festival, trite e ritrite, nelle serate precedenti, ma soprattutto perché spesso, con la scusa di Sanremo, il confronto tra artisti fa scaturire delle esibizioni davvero interessanti. A vincere stasera è stato Geolier, accompagnato dai maestri Luché, Guè e Gigi D’Alessio. La migliore cover però per noi è di gran lunga quella che ha visto protagonisti i Santi Francesi con Skin. Mahmood con i Tenores di Bitti, Angelina Mango che canta La rondine ha commosso un intero Paese, BigMama con Gaia, La Niña e Sissi un’esplosione di talento, ottimo anche il lavoro di Gazzelle e Fulminacci, così come Alfa con Roberto Vecchioni, mentre Ghali con Ratchopper dichiarano amore all’Italia e i La Sad si scatenano con la Rettore. I peggiori Il Volo, che sviliscono Who Want to Live Forever dei Queen.