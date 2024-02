La chiamata della mamma di Fiorello in diretta alle due di notte: «Andate a dormire, è tardi!» – Il video

«Andate a dormire che è tardi». Sono passate da poco le 2:30 di notte, quando Fiorello interrompe per un attimo la lettura dei messaggi durante Viva RaiDue! Viva Sanremo! per rispondere al telefono. A chiamarlo è sua madre, che a sorpresa invita tutti ad andare a dormire: «Io non riesco ad addormentarmi, andate a letto», dice la donna, suscitando le risate dello studio. A risponderle è Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello: «Stiamo lavorando, signora, abbiamo ancora mezz’ora di trasmissione». La signora però insiste e, rivolgendosi al figlio, aggiunge: «Domani hai ancora una giornata da fare…».

