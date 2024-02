Sanremo 2024, il day after di Angelina Mango: «Ora torno dal mio ragazzo, poi l’Eurovision: fiera di rappresentare l’Italia»

«Adesso devo entrare nell’ottica dell’Eurovision: so che è mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare l’Italia in Europa». A meno di 24 ore dal trionfo al Festival di Sanremo, Angelina Mango mette già nel mirino l’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 7 all’11 maggio a Malmö, in Svezia. Ospite dell’edizione speciale di Domenica In, la trasmissione Rai condotta da Mara Venier per l’occasione dal palco del teatro Ariston, la vincitrice della 74esima edizione del Festival ripercorre così la sua vittoria: «Oggi sto cominciando a realizzare quel che è successo. Stamattina quando mi sono svegliata ho aperto Twitter per capire se era tutto vero: pare proprio di sì». La prima telefonata dopo il trionfo, rivela la cantante 22enne, è stata con sua madre. «Ma è stato più che altro un gioco di sguardi. Eravamo in videochiamata ma non riuscivamo a dirci niente», racconta Angelina Mango, ancora visibilmente emozionata. «Neanche ci credevo al fatto di poter essere accolta a Sanremo, invece alla fine ci sono arrivata e mi sono goduta ogni istante di questa settimana. È stato tutto meraviglioso», dice la cantante a Mara Venier. Che dopo le ospitate d’ufficio (dopo Domenica In domani l’aspettano di nuovo all’alba Fiorello, a Viva Rai 2, e la sera Amadeus ad Affari Tuoi) potrà cominciare a pensare all’esibizione in Svezia dove rappresenterà l’Italia. Non prima di ritrovare però la sua dolce metà. «Vivo con il mio ragazzo», ha rivelato infatti la cantante a una curiosissima Mara Venier, senza aggiungere altri dettagli.

