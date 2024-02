Chi è Laura Valente, l’ex voce dei Matia Bazar che sposò Mango e ora è «felicissima e sconvolta» per il successo di Angelina – Il video

Che ci sia una dose fuori dall’ordinario di talento artistico nel dna di Angelina Mango, è ormai fuori discussione. Troppo spesso, però, si è dato per scontato che quella dote canora sia stata ereditata solo dal papà Pino, il leggendario cantautore scomparso nel 2014 e a cui venerdì sera Angelina ha dedicato un commovente tributo musicale. In realtà la giovane vincitrice del Festival di Sanremo deve molto anche a sua madre, Laura Valente. Anche la cantautrice classe 1963 ha alle spalle una carriera di tutto riguardo: voce per molti anni dei Matia Bazar, conobbe Mango ventenne, quando fu chiamata come vocalist nello studio di registrazione dove lui stava incidendo Oro. Proprio la canzone che il cantautore stava cantando sul palco a Policoro quella sera del 7 dicembre 2014, quando fu costretto a interrompere l’esibizione per un problema di salute, scusandosi con il pubblico. Presagio tragico: quel malore era infatti un attacco cardiaco, che fulminò il cantautore prima ancora di poter arrivare in ospedale.

Compagna di una vita

I successi di Mango sono arcinoti: dalle ripetute partecipazioni al Festival di Sanremo ai brani scritti per artisti del calibro di Loredana Bertè, Pattry Pravo o Andrea Bocelli. A essere meno nota è invece quella di sua moglie, Laura Valente, cantante dei Matia Bazar negli anni Novanta e poi cantautrice solista. Nel corso della sua carriera, Valente ha registrato diversi album in studio e nel 2007 si è esibita insieme al marito Mango – a cui è rimasta legata dal 1983 fino alla morte di lui – proprio sul palco dell’Ariston per cantare Chissà se nevica. In casa Mango, insomma, il talento canoro non mancava. E mamma Laura è stata proprio la prima persona con cui la giovane Angelina ha voluto parlare non appena è scesa dal palco dell’Ariston. «È stato più che altro un gioco di sguardi. Eravamo in videochiamata ma non riuscivamo a dirci niente», ha raccontato oggi la vincitrice del Festival di Sanremo a Domenica In. Quanto a sua madre, invece, «è felicissima ed è sconvolta», ha assicurato la cantante 22enne.

Leggi anche: