Sanremo, standing ovation della sala stampa per Amadeus (che si commuove) – Il video

Viene salutato con una standing ovation Amadeus, direttore artistico delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo. Nella settima e ultima conferenza stampa della settimana, i giornalisti presenti nella sala stampa hanno applaudito a lungo il conduttore, alzandosi tutti in piedi. Amadeus, visibilmente commosso, ha ringraziato e ha battuto a sua volta le mani verso i giornalisti presenti: «Basta, se no mi fate commuovere». Dopo cinque anni da protagonista sul palco del Teatro Ariston, il conduttore ha confermato che non condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo: «Adesso sento veramente che mi devo fermare e pensare ad altro», ha ribadito oggi in conferenza stampa, chiudendo definitivamente la porta a un’eventuale conduzione del Festival anche il prossimo anno.

