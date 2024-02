Caso Ferragni, Balocco impugna il provvedimento dell’Antitrust

Balocco impugna il provvedimento dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato sul caso del Pandoro Pink Christmas realizzato con Chiara Ferragni. Una nota dell’azienda dolciaria comunica che «in data odierna ha impugnato il provvedimento reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all’iniziativa Pandoro Pink Christmas, in quanto ritenuto ingiusto». «La società – continua la nota – è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato». L’azienda era stata multata di 420 mila euro, mentre una multa di un milione di euro era stata data ad alcune società riconducibili a Ferragni. Dopo il provvedimento dell’Antitrust, sotto spinta di diversi esposti del Codacons, si sono mosse le procure in Italia, in primis quella di Milano. Quest’ultima ha iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata l’influencer e l’ad di Balocco.

