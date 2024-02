Vannacci premia una cavallerizza alla Sartiglia di Oristano. Fischi dalla folla (mentre rischia di esser colpito da un cavallo) – Il video

C’era anche lui. In un posto decisamente impensabile per il generale più discusso d’Italia. Non in una base militare e nemmeno in una libreria a presentare il suo libro “Il mondo al contrario”. Roberto Vannacci era presente a Oristano per la presentazione della sua opera al Mistral 2, davanti ad un centinaio di persone. Ma in contemporanea si teneva in città uno degli eventi più importanti della Sardegna: la Sartiglia, appuntamento tradizionale del carnevale isolano. Così Vannacci, a suo modo, è diventato nuovamente protagonista. Nel momento in cui il militare è stato invitato a premiare una cavallerizza che aveva centrato la stella ecco che sono partiti i fischi del pubblico. Non solo, forse per il rumore della folla, il cavallo non l’ha presa benissimo e rischiava di colpire il militare. Il momento televisivo non è sfuggito sui social e nemmeno ai conduttori dell’evento. «Dobbiamo fare il nostro lavoro di cronisti ed evidenziare quello che succede anche a bordo pista», hanno detto in diretta.

