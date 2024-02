Trento, rapisce il figlio e scappa ma, nella fuga, si schianta contro un camper

Un 33enne marocchino, residente in Germania, ha rapito il figlio di 2 anni, che vive in Alto Adige con la madre, mentre si trovava a un incontro con l’assistente sociale. Dopo il sequestro l’uomo, con un complice, è fuggito via in auto e si è schiantato contro un camper. Il piccolo, seduto sulle ginocchia dell’amico del padre, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, rompendo il parabrezza. Ha riportato diverse ferite, dovrà esser operato alle gambe ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Lo scontro tra il mezzo e il camper è avvenuto in Val Pustiera, sulla statale all’altezza di Perca. Anche il padre del bambino con il complice sono rimasti feriti, ma in modo lieve.

(foto di repertorio Lucas van Oort su Unsplash)

