Laura Pausini dice no a Sanremo: «Io al Festival con Paola Cortellesi? Impossibile, troppi impegni»

Amadeus ha lasciato definitivamente il timone, dopo cinque Festival consecutivi. Ma su chi condurrà Sanremo 2025 resta ancora un mistero. Antonella Clerici, conduttrice citata nei toto-nomi sulla stampa, non si è tirata indietro. Mentre oggi, al Corriere della Sera, la cantante Laura Pausini, data tra i favoriti con l’amica e regista Paola Cortellesi, si sfila dalla corsa all’Ariston. «Nessuna paura ormai, solo piacere», spiega l’artista prima di cantare davanti ai 20 mila fan dell’Accor Arena di Parigi. Una data finita sold out come quelle di Madrid, Barcellona, Lisbona e Bruxelles. A trent’anni di carriera dopo l’Europa, Pausini volerà in America Latina e negli Stati Uniti per la data finale del 6 aprile al Madison Square Garden. «Fino a qualche anno fa, in questi momenti, ero molto più nervosa. Adesso semplicemente non vedo l’ora, la pausa della pandemia mi ha fatto stare male, ho un bisogno fisico dei concerti, farò salire gli spettatori sul palco perché devo toccarli, abbracciarli, è qualcosa che mi è mancato troppo», dichiara al Corriere. Così il palco dei suoi concerti vale più di quello dell’Ariston. Per lei Sanremo sarebbe «impossibile, troppi impegni».

