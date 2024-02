E ora, chi condurrà Sanremo 2025? L’ipotesi Paolo Bonolis o il duo Cortellesi-Pausini

Finita la 74esima edizione del Festival di Sanremo con la vittoria di Angelina Mango con il brano La noia, che ha vinto la kermesse canora con il 40.3% delle preferenze totali c’è già a chi pensa per il dopo. Per il 2025, dopo la conduzione di Amadeus e la spalla dell’amico Fiorello in Rai tocca cambiare. Secondo le ipotesi di Luca Dondoni su La Stampa al momento i più accreditati sono Paolo Bonolis e Laura Pausini. Il primo per nome, esperienza (due festival fatti molto bene) e soprattutto autonomia. La seconda per

storia personale ed esperienza estera anche nella gestione dei programmi. Ha un Eurovision, almeno un triplete di Talent Show in America Latina e ben due super eventi su Raiuno con l’amica Paola Cortellesi. La regista e attrice potrebbe esser, secondo il quotidiano, la sua “Fiorello”. Nel calderone dei nomi si parla anche di Stefano De Martino (ma sarebbe troppo inesperto) o il baudista Carlo Conti, ma non è detto che sia disponibile. Anzi. Sulle ipotesi femminili spunta il nome di Antonella Clerici (ma ci vorrebbe comunque un direttore artistico) o Milly Carlucci, che però è troppo blindata e impegnata per Ballando con le Stelle. Alessandro Cattelan invece potrebbe unire sia conduzione che direzione artistica. Insomma, come precisa Dondoni, vada come vada per il 2025 c’è ancora molto su cui lavorare.

