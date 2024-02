Fiorello punta su Clerici e Cattelan per Sanremo 2025. La conduttrice: «Non ho niente da perdere»

Ora che Amadeus ha lasciato definitivamente il trono, dopo cinque Festival consecutivi, chi condurrà Sanremo 2025? A pochi giorni dal termine della kermesse canora, vinta dalla 22enne Angelina Mango, iniziano ad avanzare le prime ipotesi. Se per il giornalista esperto di musica Luca Dondoni, i più accreditati sono Paolo Bonolis e il duo Laura Pausini – Paola Cortellesi, ora Fiorello lancia nel calderone un nuovo nome: Antonella Clerici. Chiamata a sorpresa dal comico durante la diretta del suo Viva Rai2!, la conduttrice viene incalzata sul tema: «Ma se ti proponessero di condurre il Festival, accetteresti?», chiede lo showman. «Con un amico come te, forse», risponde lei. Ma Fiorello ipotizza su un altro nome con cui la vedrebbe ben affiancata: Alessandro Cattelan. Non si sbilancia in modo netto la nota conduttrice televisiva, tuttavia si dimostra possibilista: «Può essere, io adoro Alessandro, penso sia giusto lanciare i giovani e poi non ho niente da perdere, anche se un Festival dovesse andare male, non sarebbe la fine del mondo». Ci tiene, poi, ad aggiungere: «A prescindere da tutto, tifo per una donna come Direttore Artistico».

Angelina Mango e il sospetto dell’esclusione per una battuta su Fiorello

Tra gli ospiti della puntata non poteva mancare la vincitrice di questa edizione del Festival. «Dopo essere stata qui l’ultima volta, chiamai la mia agente convinta che Amadeus non mi avesse preso a Sanremo», ha rivelato Angelina Mango a Fiorello. «Tutto questo per qualcosa che mi dicesti all’epoca, su quanto Amadeus fosse pazzo a non avermi preso a Sanremo». Non si è fatta attendere la pronta replica dello showman: «Ma così è stato ancora più bello quando poi è effettivamente arrivata la conferma! Tra l’altro, la sera della finale, non appena ho letto sul cartoncino di Amadeus che saresti stata tu la vincitrice, avrei subito voluto gridarlo a tutti! Hai vinto anche il Tesoretto di ‘Ballando con le stelle’, che era lì, libero. Io comincerei a ragionare su un tour nei palazzetti…». Ma la cantante frena: «Una cosa per volta», dice sorridendo.

