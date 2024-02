Ostuni, il presidente del museo si dimette dopo aver pubblicato una foto di Meloni a testa in giù

Il presidente del museo di Ostuni Luca Dell’Atti si è dimesso dalla carica. Da giorni era al centro di una polemica dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che ritraeva la premier Giorgia Meloni a testa in giù. Anche il sindaco di Ostuni Angelo Pomes ieri aveva annunciato «serie valutazioni» sulla condotta di Dell’Atti. Che aveva pubblicato la foto tra le storie su Instagram dove c’erano anche riferimenti alle celebrazione delle foibe e alle polemiche su Sanremo legate al conflitto mediorientale. Poi si era scusato «con tutte le persone che mi stimano e conoscono, con l’istituzione museo e il Comune di Ostuni se, per una superficialità istintiva, ho dato a qualcuno la possibilità di mettere in dubbio la mia serietà e professionalità. Una storia Instagram, però, non ha a niente a che fare con la gestione del museo di Ostuni». Oggi le dimissioni.

