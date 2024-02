«Ti nomino, ti critico, ti giudico»: le 13enni aggredite dalle compagne per una sfida social

Tre ragazzine di 13 anni sono state prima aggredite e poi costrette ad inginocchiarsi da un gruppo di tre coetanee provenienti da una scuola media di San Giovanni a Roma. La faida è nata l’8 febbraio scorso per una sfida su TikTok: “Ti nomino, ti giudico, ti critico”. I genitori si sono rivolti ai carabinieri. La struttura del gioco, fa sapere oggi Repubblica Roma, è simile a “Nomi, cose, città”. Prevede che si elenchino persone e, insieme, caratteristiche e valutazioni su categorie come il carattere o l’aspetto fisico. Una delle ragazze del primo gruppo lo ha fatto citando una del secondo. E così è scoppiata la rissa. Alle tre viene prima chiesto di rimuovere il post. Poi arrivano prima le offese e poi le minacce. Fino al giorno dell’appuntamento chiarificatore, che diventa una resa dei conti. La 13enne insieme alle due amiche viene prima circondata da 30 coetanei provenienti dalla stessa scuola e da altri istituti. Poi arrivano le spinte, i calci, gli insulti. Fino all’inginocchiamento per chiedere scusa, con tanto di ripresa video. A interrompere le violenze l’arrivo di altri studenti, che hanno cacciato il gruppo. La 13enne ha avuto una prognosi di cinque giorni dall’ospedale. Per le altre due amiche solo graffi e spavento.

