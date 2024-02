Donald Trump bandito per tre anni nel business di New York e per lui una sanzione da 354 milioni di dollari

Oltre alle sanzioni da 354 milioni di dollari, Donald Trump è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dello stato newyorkese. Questo perché accusato di aver gonfiato gli asset della holding di famiglia per ottenere vantaggi da banche e assicurazioni. E oltre a lui, per due anni, sono stati banditi anche i figli Eric e Don jr: stessa indicazione, niente affari nello stato di New York. «Una palese ingiustizia», ha dichiarato uno degli avvocati di Donald Trump. «New York non è più open for business», ha attaccato il legale, secondo quanto riportato da Fox news. Il team legale dell’ex presidente USA è pronto a fare ricorso: «Sono stati compiuti errori catastrofici che speriamo la corte d’appello correggerà».

