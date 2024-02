No! Questa foto di Matteo Salvini contro napoletani e siciliani è stata manipolata

Circola una foto raffigurante il ministro Matteo Salvini con in mano un cartello discriminatorio nei confronti dei napoletani e dei siciliani, augurando loro fiumi di lava dai vulcani Vesuvio ed Etna. Si tratta di un noto falso, già diffuso e smentito nel 2018.

Ecco il post Facebook che ha rilanciato la bufala, ottenendo oltre 17 mila condivisioni. Nell’immagine leggiamo:

La foto originale, pubblicata il 9 marzo 2018 nella pagina ufficiale del leader della Lega, non riporta il testo discriminatorio, ma un numero: il 45. Era il suo compleanno.

Nel 2009, a Pontida, Salvini venne filmato mentre alcune persone intonavano un coro contro i napoletani. In un articolo de Il Giornale del 9 marzo 2017 dal titolo “Salvini: “Mi scuso in ginocchio ​per i cori contro Napoli”“, che riprende un’intervista de Il Mattino, leggiamo:

Nell’intervista Salvini ha fatto mea culpa sul coro intonato nel 2009 a Pontida. “Senti che puzza – aveva cantato insieme ad altri militanti della Lega Nord – scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani”. “Per quel coro cosa devo fare? Mi metto in ginocchio, vengo in processione, dica lei…”, ha messo in chiaro il segretario federale del Carroccio ribadendo che si era trattato soltanto di un coro da tifo calcistico.