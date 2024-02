Annalisa e Mahmood all’Eurovision? Così i due potrebbero partecipare anche se non hanno vinto Sanremo

Annalisa potrebbe partecipare all’Eurovision anche se non ha vinto Sanremo. Lo stesso si può dire di Mahmood. Dal 2015, il rappresentante italiano al festival europeo della canzone è di regola il vincitore o la vincitrice di Sanremo, salvo in caso di rinunce, come avvenuto per gli Stadio nel 2016, che decisero di lasciare il posto a Francesca Michielin. Ma Angelina Mango non sembra per nulla intenzionata a rinunciare a ciò che le spetta di diritto. Anzi, le quote degli allibratori pendono dalla parte della cantante lucana, con la vittoria finale di Mango che attualmente viene pagata 7:1, posizionando la 22enne in seconda posizione tra i favoriti per la vittoria finale, subito dietro allee ucraine Teresa & Maria, ma ben distaccata dal concorrente britannico Olly Alexander. Annalisa potrebbe in qualche modo spodestare Angelina Mango? Non proprio.

Annalisa e Mahmood all’Eurovision 2024

Annalisa e Mahmood, infatti, potrebbero staccare il pass per l’Eurovision Song Contest partecipando a Una Voce per San Marino, il festival della canzone sammarinese. La stessa via era stata percorsa da Achille Lauro nel 2022 con la sua Stripper, mentre a rappresentare l’Italia al PalaOlimpico di Torino c’erano Mahmood e Blanco con Brividi. Tutti e tre videro sfumare il sogno della vittoria finale che andò agli ucraini della Kalush Orchestra. Le selezioni di Una Voce per San Marino – giunta ormai alla terza edizione – sono già iniziate. Alla categoria Artisti Emergenti si sono iscritte 699 persone provenienti da 31 Paesi diversi, che tra novembre e gennaio si sono sfidate nelle esibizioni al San Marino Outlet Experience. Ma devono ancora entrare in gara gli artisti della categoria Big.

Annalisa e Mahmood a Una Voce per San Marino

Questi vengono selezionati dall’organizzazione del festival tramite invito. Non ci sono limitazioni di lingua o provenienza. Solo quella di aver compiuto sedici anni entro l’1 marzo 2024. Categoria che comprende sia Annalisa che Mahmood. Negli scorsi giorni, si sono moltiplicati gli appelli per indurre Meda Evolution, società che gestisce il festival sammarinese, ad invitare la voce di Sinceramente e quella di Tuta Gold in modo che possano partecipare anche loro all’Eurovision. I due artisti, al momento, fanno sapere di non aver ricevuto inviti ufficiali, ma di restare in attesa. In ogni caso, risposte certe si avranno entro il 24 febbraio 2024. Quel giorno infatti, è prevista la finale al Teatro Nuova Dogana, e molti sperano che anche San Marino possa portare un po’ di Italia all’Eurofestival.

