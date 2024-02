Il capo di Codacons a Fedez, la risposta all’ultima querela: «Ti sei offeso? Ma che ti frega, se sei nullatenente…» – Il video

Si presenta con un broccolo in mano Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che in un video su YouTube risponde a Fedez, che ha deciso di denunciare l’associazione dei consumatori per diffamazione e calunnia. Il rapper accusa il Codacons di aver messo in piedi una «campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana» contro di lui «per presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevanti». I legali di Fedez hanno ribadito però che «tutte le contestazioni mosse si sono rivelate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente».

L’ultimo scontro riguarda l’esposto fatto da Codacons alla Guardia di Finanza, dopo che Fedez si era dichiarato «nullatenente» durante un procedimento per diffamazione su un caso del novembre 2020. Ma proprio per quell’esposto alle Fiamme Gialle, dice Rienzi, il rapper che chiama «broccolino» non dovrebbe avere nulla da temere. «Ciao Federico – dice Rienzi nel video – sono Carletto Patatino, come mi chiami tu. So che ti sei un po’ offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza, per la rete di società di cui sei azionista… ma tu sei nullatenente, ma che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere. Vedrai che non uscirà fuori niente».

Rienzi però avverte Fedez: «Attento però. Perché, giuridicamente, se tu hai delle società, non è che puoi dire che sei nullatenente. Un’altra cosa. Non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri. Come fanno le persone a credere che sei nullatenente? Stai un po’ più attento». Sempre con un sorriso sornione, Rienzi si lancia nel finale in un tentativo di scuse: «Se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino».

Leggi anche: