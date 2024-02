Napoli, addio Mazzarri: arriva il terzo allenatore. De Laurentiis punta su Francesco Calzona

Il Napoli si prepara ad accogliere il terzo allenatore in questa stagione dopo l’esonero di Walter Mazzari, che aveva preso il posto di Rudi Garcia. È il presidente Aurelio De Laurentiis il primo a dare il benvenuto a Francesco Calzona, ct della Slovacchia, che torna a Napoli, dopo essere stato vice prima di Maurizio Sarri tra il 2015 e il 2018, e poi di Luciano Spalletti nel primo anno sulla panchina partenopea. «Ora diamo a Calzona il benvenuto – ha detto De Laurentiis a Sky Sport – e cerchiamo di aiutarlo senza contrasti». Sull’esonero di Mazzarri, De Laurentiis parla di una decisione «dolorosa. Ho esonerato un amico, disponibilissimo, ma ai tifosi dobbiamo qualcosa di più». Mazzarri è rimasto a Napoli fino all’ultimo allenamento di oggi 19 febbraio, quando le voci davano il suo esonero ormai imminente. Nello staff di Calzona non ci sarà l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, nonostante il buon rapporto tra i due. Lo stesso Hamsik aveva proposto a Calzona la panchina della nazionale slovacca nell’estate 2022, centrando la qualificazione ai prossimi Europei. Sul possibile ritorno di Hamsik, De Laurentiis ha detto di non essere riuscito a sentirlo in giornata, ma di averlo già fatto ieri: «Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per la squadra che ama, lui è veramente un campione del Napoli, mi ha dato moltissime soddisfazioni rinunciando al Milan e ala Juventus, è stato una bandiera azzurra». Calzona dirigerà il primo allenamento martedì 20 febbraio, alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions.

