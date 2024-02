Il Cremlino non accetta un’inchiesta internazionale su Navalny. «Dalla moglie accuse infondate e rozze contro Putin»

Il Cremlino considera «inaccettabile» la dichiarazione dell’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell su un’indagine internazionale indipendente per la morte di Alexei Navalny. «Non accettiamo affatto tali richieste. Soprattutto quelle provenienti dal signor Borrell», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Non solo Peskov giudica come «accuse infondate e rozze contro il capo dello Stato russo» le parole della vedova di Alexey Navalny, Yulia Navalnaya, che ieri ha dichiarato in un video che Putin ha ucciso suo marito. Intanto le autorità si rifiutano di restituire il corpo del dissidente alla famiglia, per almeno altri 14 giorni. Navalny sarebbe morto – secondo la versione ufficiale – venerdì mattina nella colonia penale dove era detenuto da mesi. Ufficialmente il decesso è stato attribuito a un’embolia dopo una «passeggiata» a 40 gradi sotto zero, ma sono in molti a sollevare dubbi sulla versione fornita.

