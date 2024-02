Putin si fa bello con una studentessa italiana: «Da dove vieni? Che bella Milano. Da voi mi sento a casa» – Il video

Il mondo intero (o almeno buona parte dell’Occidente) si contorce di dolore per la morte di Alexei Navalny, il suo più fervido e ostinato (e forse ultimo) oppositore. Ma lui no. Vladimir Putin ha altro per la testa. Sorride, gigioneggia, mentre si concede alle domande degli studenti nel corso di un incontro al prestigioso MGIMO, l’Istituto di studi internazionali di Mosca. Tra le allieve che si alzano per porre una domanda al presidente, ospite d’onore di un forum intitolato “Idee forti per tempi nuovi”, c’è anche una studentessa italiana, che si esprime in un russo fluente. Quando viene a sapere della provenienza della ragazza, Putin coglie la palla al balzo per sapere di più sulle sue origini e dire qualcosa sull’Italia. «Da che parte dell’Italia vieni?», le chiede interessato lo zar. «Dalla provincia di Milano», risponde lei. Come no, annuisce tra sé e sé Putin: Milano. «Sta nel Nord Italia. Gran bel posto. Una regione industriale dell’Italia», fa rivolto alla platea di studenti, come per dimostrare la sua attenta conoscenza del nostro territorio. Le considerazioni si spostano poi su un terreno che pare politico-culturale: «L’Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come sono stato accolto quando sono venuto da voi. S’incontrava la gente… Mi sono sempre sentito a casa, questo è certo». Rivolgendo di nuovo la sua attenzione alla studentessa, poi, Putin le chiede che ne pensi lei, invece, della Russia. «Ne sono innamorata», risponde solerte le ragazza. «Solo delle Russia? Non s’è innamorata di nessun altro?», incalza malizioso l’autocrate di Mosca. Il pubblico se la ride beato. Poi, di fronte all’imbarazzo della giovane, Putin palesa il sottinteso della sua domanda: «Strano che una bella ragazza come lei non si sia ancora innamorata…».

