«Quando muori resta a me»: ecco il nuovo fumetto di Zerocalcare con la storia mai raccontata del padre. I primi schizzi e la data d’uscita

«Quando muori resta a me». È il titolo del nuovo libro a fumetti di Zerocalcare in uscita il prossimo 7 maggio. Lo ha annunciato la casa editrice dell’artista Bao Publishing sui social: «La settimana scorsa abbiamo fatto una lunga riunione qui in redazione con Zerocalcare, e insieme abbiamo deciso che oggi era il giorno giusto per annunciarvi che il suo prossimo libro a fumetti uscirà il 7 maggio, sarà lungo 304 pagine, e si intitolerà “Quando muori resta a me”». Gli editori di Zero, al secolo Michele Rech, assciurano che «la storia è di una bellezza rara. Parla, per la prima volta in modo approfondito, del rapporto con suo padre», si legge nel post a corredo di un video in cui l’autore disegna su una tavola bianca il titolo e l’immagine di un personaggio già visto nei suoi precedenti lavori. Sul proprio profilo Instagram, il fumettista di Rebibbia aggiunge che il nuovo libro è quasi ultimato: «Sto facendo la chiusona», scrive Zerocalcare ribadendo come l’opera si incentrerà sul rapporto con il padre «Che quindi leggendo sto titolo (Quando muori resta a me, ndr) se starà a tocca», ironizza il fumettista.

