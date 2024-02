Piersilvio Berlusconi invita Fazio a Mediaset. La replica: «Ne parliamo tra qualche anno»

L’invito durante la puntata speciale in ricordo di Maurizio Costanzo andata in onda ieri sera

«Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”. Quindi, se vuoi, noi siamo qua». È piombato così, in serata di emozioni e ricordi al Teatro Parioli di Roma, l’invito che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha fatto a Fabio Fazio, che ieri sera su Canale 5 ha condotto icon Maria De Filippi, moglie del giornalista, la serata speciale in ricordo di Maurizio Costanzo, a un anno dalla scomparsa. Fazio, che ha traslocato recentemente sul Nove con la sua trasmissione Che tempo che fa siglando un contratto quadriennale con Warner Bros Discovery, ha replicato: «Facciamo così Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno, io ho appena iniziato sul Nove». L’invito è arrivato dopo che Maria De Filippi ha raccontato come Silvio Berlusconi convinse Costanzo a condurre un appuntamento quotidiano sulle sue reti: «Lo accompagnò fino al vagone letto del treno», ha detto.

