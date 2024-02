Crisi Ferragnez, parla la madre e manager di Fedez: «Ci auguriamo che tutto vada bene»

«Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene». Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, madre e manager di Fedez rompe il silenzio sulla presunta separazione in casa Ferragnez. Lo fa al telefono con l’agenzia di stampa AdnKronos, che le chiede un commento sulla crisi – in atto da tempo – tra Chiara Ferragni e suo marito. «In questo momento non mi sento di dire nulla – sottolinea -, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla», conclude. I diretti interessati al momento hanno scelto di non rispondere ufficialmente. Da ambienti vicini all’imprenditrice digitale arriva però la conferma che Fedez ha deciso di lasciare l’attico di Milano dove vivevano insieme, come riportato da Dagospia in mattinata. «Non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria», dicono fonti vicine alla coppia, citate dall’Ansa. «È un periodo obiettivamente difficile» per Ferragni, fanno notare ancora le fonti. Anche perché, oltre alla crisi coniugale, l’influencer è coinvolta nell’inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata.

