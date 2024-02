Nella separazione dei Ferragnez il soggetto debole è Fedez. Chiara prima di Balocco valeva economicamente 26 volte il marito

L’influencer è proprietaria della nuova casa e per ora le società intestate a mamma e papà del rapper valgono molto meno di quelle in mano alla sua consorte

I Ferragnez siedono su una montagna di soldi e certo non avranno anche in mezzo al terremoto familiare in corso quelle preoccupazioni economiche che di solito rendono difficili le separazioni. Fra i due però il soggetto più debole economicamente è Fedez, che secondo una stima del patrimonio netto a lui attribuibile di tutte le società del suo gruppo, vale circa 26 volte di meno della consorte Chiara Ferragni. Questo almeno fino all’esplosione del caso Balocco che ha provocato un depauperamento dell’impero della influencer anche per la disdetta di alcuni importanti contratti commerciali in corso.

I genitori di Fedez

Federico, un giorno tutto questo sarà tuo

Il patrimonio netto delle società della Ferragni a lei attribuibile valeva prima di quel momento circa 39 milioni di euro. Quello attribuibile a Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ammonta invece a circa 1,5 milioni di euro. La liquidità presente nei conti bancari delle società controllate attribuibile complessivamente a Chiara è di 16 milioni di euro. Quella attribuibile al marito Federico è invece di circa 600 mila euro. In realtà i due gruppi societari non hanno questa differenza così grande: quello della Ferragni vale 2,6 volte quello di Fedez. Solo che la holding che controlla il gruppo del rapper, la Zedef, è sua proprietà solo per una quota del 10 per cento, mentre il 90% della società è intestato a mamma e papà. Probabilmente un giorno tutto questo sarà suo, ma oggi è ancora saldamente in mano ai genitori Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia.

La nuova casa di Chiara Ferragni

Chiara è anche proprietaria della nuova casa

La holding della Ferragni si chiama Sisterhood, controllata al 100% dalla influencer. Attraverso la holding Chiara detiene il 100% di Tbs crew e il 32,5% della Fenice, di cui però l’azionista di maggioranza con il 40% è il gruppo Barletta attraverso Alchimia spa. La Fenice a sua volta controlla interamente il 100% di Fenice retail. La Ferragni poi ha nelle sue mani il 99,9% di Ferragni enterprise, la cui restante quota (0,1%) è nelle mani della mamma Marina di Guardo. È questa società ad avere acquisito la casa dove fine 2023 si è trasferita tutta la famiglia, Fedez compreso. Secondo una valutazione Cerved l’appartamento dopo la ristrutturazione vale circa 6 milioni di euro comprese le pertinenze. Complessivamente attraverso le sue quote di partecipazione la Ferragni consolida un fatturato di poco inferiore ai 24 milioni di euro e un utile di circa 9 milioni di euro.

Le bibite con Lazza

L’ultima avventura di Fedez nelle bibite semi alcoliche

Più frastagliato invece il gruppo che fa riferimento a Fedez e ai suoi genitori. La capogruppo è appunto la Zedef che controlla il 100% della società appena nata dalla fusione fra la società operativa Zdf e la Doom. Sempre la Zedef controlla il 100% della Autoscontri srl e il 50% della Happy Seltz, che a sua volta controlla la Tubo srl, che è la società cui partecipano anche il rapper Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio per produrre la bibita gassata a mini contenuto alcolico, l’hard seltzer “Boem”. Fedez poi ha investito da solo nella 0220 srl- “A better mistake”, società che produce vestiario e accessori, che nel 2022 però ha perso 1,5 milioni di euro. Complessivamente il fatturato di gruppo riportabile alla partecipazione di Fedez ammonta a 1,6 milioni di euro e l’utile netto a 521 mila euro. Ma appunto è solo il 10% del totale.

