Odysseus: il lander di Intuitive Machine si è posato sulla Luna: «Adesso ha una nuova casa» – Il video

Odysseus, il lander privato dell’azienda texana Intuitive Machine, si è posato sulla Luna. Lanciato il 15 febbraio scorso, Odysseus è entrato nell’orbita lunare il 21 febbraio dopo aver percorso un milione di chilometri. La manovra di allunaggio si è svolta come previsto. All’inizio c’erano problemi di segnale: dopo alcuni tentativi con più antenne da Terra, finalmente è arrivato il bip dal lander. «Possiamo confermare senza dubbio che il nostro veicolo è sulla superficie della Luna e che stiamo trasmettendo», ha detto il direttore di volo Tim.

La missione Im-1

La missione Im-1 ha raggiunto così il suo obiettivo. Prima del successo di Odysseus si erano verificati i fallimenti di Peregrine e di Hakuto-R M1. I paesi che sono riusciti a far posare un loro veicolo sulla luna sono Usa, Russia, Cina, India e Giappone. «Odysseus ha una nuova casa», ha scritto su X la Intuitive Machine. L’allunaggio si è svolto vicino al cratere Malapert A, a circa 300 chilometri dal polo Sud lunare. Il cratere ha un diametro di circa 69 chilometri ed è vicino al massiccio di Malapert, uno dei 13 siti considerati per la missione Artemis III della Nasa. Odysseus è finanziato in parte dal programma varato nel 2018 dalla Nasa per i voli commerciali, il Commercial Lunar Payload Services. Ha a bordo sei strumenti della Nasa il cui obiettivo è raccogliere dati utili alla pianificazione delle future missioni del programma Artemis, destinato e portare nuovamente degli astronauti sulla Luna.

L’allunaggio

Odysseus ha l’obiettivo di studiare l’ambiente lunare del polo sud della luna nell’ambito del progetto della Nasa di portare un equipaggio alla fine del 2026. Nella navicella ci sono strumenti scientifici della Nasa. È decollato la scorsa settimana dalla Florida per entrare mercoledì nell’orbita lunare. L’allunaggio è durato circa un’ora. I laser non si sono attivati ma uno strumento sperimentale della Nasa si è rivelato essenziale per completare l’operazione.

