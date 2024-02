Parma, ritrovato il corpo di Alessandra Ollari. Il marito ne denunciò la scomparsa a giugno.

Era alla periferia di Parma, tra via Sidoli e via Zoni. A circa un chilometro di distanza da dove viveva, nel nel quartiere Lubiana-San Lazzaro. Il cadavere ritrovato da un passante questo 2 febbraio appartiene ad Alessandra Ollari, 53enne scomparsa questo giugno. A rivelarlo, anche se ancora non è stata ancora effettuata l’autopsia dalla procura, i vestiti e alcuni oggetti personali della donna. Il corpo, riporta Repubblica, era in avanzato stato di decomposizione, ed è stato trovato in mezzo alla vegetazione a poche decine di metri da alcuni di palazzi. Il compagno di Alessandra a luglio si era rivolto alla trasmissione Chi l’ha visto, lanciando un appello per chi potesse aiutare a rintracciarla. A ottobre la Procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. Ora restano ancora da chiarire le cause del decesso: morte naturale o omicidio?

