Mengoni sbarca sulla Rai? Tra le ipotesi al vaglio del cantante una collaborazione con Mahmood

Marco Mengoni potrebbe tornare presto in Rai. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che spiega come il cantante di Due Vite, fresco di co-conduzione per la prima serata del Festival di Sanremo a fianco di Amadeus, starebbe vagliando alcune proposte televisive arrivate direttamente da Mamma Rai. Ma c’è di più: la rivista non esclude una possibile collaborazione tra il cantautore di Ronciglione e Mahmood. Non era affatto passata inosservata l’alchimia tra i due sul palco dell’Ariston, durante la kermesse canora. Colpa della mano di Mengoni sulla spalla del cantante in gara con Tuta Gold. E pure delle smorfie e occhiatacce varie. Fatto sta che – secondo il periodico – la loro intesa starebbe crescendo ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica, si legge. Che si tratti di una collaborazione musicale oppure di uno show proprio in Rai non è dato (almeno per il momento) sapere.

