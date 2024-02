Chi sono i 30 eroi quotidiani premiati da Sergio Mattarella: dall’anziana che aiutò i migranti di Cutro a Mattia che salvò la piccola di Torino

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito trenta onorificenze al merito, che verranno ufficialmente consegnate durante la cerimonia al palazzo del Quirinale il 20 marzo alle 16,30. Sono persone, tra i 25 e gli 82 anni, che si sono distinte per il loro impegno civili ed eroismo, contro la violenza di genere e per le minoranze e l’inclusione. Tra loro c’è lo chef stellato che abbandona la sua attività per i disabili, l’anziana calabrese che ha aiutato i migranti del naufragio di Cutro e il più giovane Leonardo, 25 anni, sulla sedia a rotelle, che ha pronunciato un discorso diventato virale in rete. Infine tra le onorificenze si ricorda la signora Licia, 88 anni, che aiuta i detenuti. Tra i nomi spunta anche quello di Mattia Aguzzi, 37 anni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana premiato «per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica». Mentre camminava per il centro di Torino, vendendo una bambina appesa alle grate di un balcone di un piano alto di un edificio, si è precipitato prendendo la piccola al volo e salvandole così la vita.

