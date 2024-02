Nell’inchiesta su Chiara Ferragni spunta il teste chiave: «Ora l’indagine sui falsi follower»

L’inchiesta di Milano per truffa a carico di Chiara Ferragni per il caso Balocco si arricchisce di una nuova pista. Quella dei falsi follower. Un’informativa della Guardia di Finanza parla dell’account Instagram dell’influencer. E del seguito che potrebbe essere anche il frutto di un artificio. Il sospetto, visto che le sponsorizzazioni si vendono anche in base ai numeri, è che questi possano essere gonfiati. E adesso potrebbe arrivare la verifica sugli account fake. Mentre spunta anche una nuova fonte: un potenziale teste chiave che viene definito una “gola profonda” (come quella del Watergate). E che potrebbe fornire elementi inediti sul sistema Ferragni. Perché capace di raccontare dall’interno come funziona quel mondo. E in che modo l’influencer è diventata tra i più importanti del mondo.

29,2 milioni

Ferragni ha 29,2 milioni di follower su Instagram. Ne ha persi (e ottenuti) molti dopo l’indagine dell’Antitrust e l’inchiesta della procura di Milano. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Christian Barilli coordinano il lavoro della Gdf. E l’informativa sui follower apre nuovi orizzonti d’indagine. Perché il numero è collegato agli accordi commerciali e ai relativi cachet. E ad eventuali distorsioni (da dimostrare). Lei intanto è tornata a parlare in un’intervista al Corriere della Sera fatta però prima dell’annuncio della separazione dal marito Fedez. Il sito Inbeat, specializzato nell’analisi dei profili dei social network, aveva valutato in 17,7 milioni gli utenti reali di Ferragni. 11,9 milioni erano invece gli account dubbi, che potrebbero essere falsi o dormienti: una percentuale del 41%. Ora ne vengono calcolati 13,2 milioni falsi contro 16 reali.

La gola profonda

E poi c’è la gola profonda. Ne parla oggi La Verità: a quanto pare nei prossimi giorni la procura ha deciso di cominciare a convocare i testimoni. Questo vuol dire che si va rapidamente verso la chiusura dell’indagine. Ma soprattutto si parla di un teste chiave pronto a vuotare il sacco. E che farebbe parte, o avrebbe fatto parte, proprio dell’entourage di Ferragni. Per questo sarebbe capace di raccontare dall’interno come funziona il mondo degli influencer. L’indagine per truffa aggravata continua.

