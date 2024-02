Il trapper che terrorizzava l’influencer: braccialetto elettronico per Medy Cartier

Avrebbe aizzato i suoi follower contro di lei per insultarla dopo la fine della loro relazione

Marbouh Ehrmedi, ovvero il trapper Medy Cartier, ha ricevuto un divieto di avvicinamento a un’influencer romana. L’ordinanza applicativa di misura cautelare, spiega oggi Il Messaggero, è arrivata perché è gravemente indiziato di atti persecutori e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzata. Ora gli è vietato avvicinarsi all’appartamento della ragazza e ai luoghi da lei frequentati. In più, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del braccialetto elettronico. Ha anche il divieto di rivolgerle la parola se dovesse incontrarla per caso a Roma. Medy Cartier vive tra la Capitale e Bologna. I due si erano conosciuti su Instagram. Poi la frequentazione andata avanti per qualche mese. Subito con comportamenti aggressivi del trapper.

Nel dicembre scorso la ragazza chiude i suoi profili social. Prima ha raccontato gli episodi che l’hanno coinvolta come vittima. Lui l’avrebbe molestata e minacciata. E avrebbe anche aizzato i suoi 350 mila follower a odiarla. Persino aprendo un canale broadcast destinato a denigrarla. Si è anche presentato davanti casa sua a Roma per minacciarla. E avrebbe pubblicato alcuni scambi di messaggi senza il consenso di lei. Il ragazzo, secondo gli inquirenti, avrebbe offeso la reputazione dell’ex fidanzata. Ora non potrà più farlo.

Leggi anche: