No! La Commissione Europea non obbligherà i fornai a usare la farina di grillo nel pane dal 2025

Secondo quanto riportato in un’immagine che circola online, la Commissione Europea obbligherà i fornai a usare il 10% di farina di grillo nel pane dal 2025. Per i fornai che violano tale obbligo sarebbero previste delle sanzioni. La fonte non è un sito istituzionale, ma un account TikTok che riporta notizie balzane. Si tratta dell’ennesima notizia falsa riguardo la farina di insetti (ne parliamo qui, qui e qui).

Non esiste alcuna proposta del genere nei canali ufficiali della Commissione Europea o di altre istituzioni europee.

La fonte della notizia è un account TikTok che riporta notizie balzane come quella di un fantomatico di installare nei bagni italiani un «rullo igienico per parti intime».

Analisi

Ecco il testo riportato nei post (altri esempi qui e qui):

Nuova proposta della Commissione Europea

Dal 2025 obbligo di mettere il 10% di farina di grillo nel pane

Previste sanzioni ai fornai che faranno i furbi

La proposta non esiste

Attualmente, non esiste alcuna proposta di tale portata all’interno del portale della Commissione Europea. Non troviamo riscontro cercando «insects» (qui e qui) o cercando “cricket” (per «cricket flour», qui e qui). Non c’è riscontro di tale notizia, mentre troviamo al massimo qualche articolo sull’utilizzo della farina di grillo per la produzione di pane dove viene citata soltanto l’approvazione all’uso alimentare nell’Unione Europea.

In merito all’utilizzo di determinati prodotti, non risulta fattibile un obbligo del genere. La farina di insetti, come per tutti gli altri prodotti alimentari, possono non essere adatti per alcune persone che potrebbero risultare allergiche. La Commissione Europea si occupa proprio della sicurezza alimentare, in particolare sul cosiddetto «Novel Food» («alimenti che non sono stati consumati in misura significativa dagli esseri umani nell’UE prima del 15 maggio 1997, data in cui è entrato in vigore il primo regolamento sui nuovi alimenti») per il quale vige l’obbligo di etichettare adeguatamente i prodotti.

L’account TikTok fonte della falsa notizia

In basso a destra notiamo un account TikTok @video.3000. L’immagine condivisa su Facebook non è altro che lo screenshot di un post pubblicato dall’account TikTok:

Tra i post pubblicati dall’account @video.3000 troviamo anche quello di un fantomatico addio alla carta igienica in Italia dal 2025 con l’obbligo di installare un «rullo igienico per parti intime». Una evidente “trollata”, come lo è probabilmente quello sulla farina di grillo.

Conclusioni

La Commissione Europea non obbligherà i fornai a usare la farina di grillo nel pane dal 2025. Non esiste alcuna proposta del genere pubblicata nei canali istituzionali. La fonte è un account TikTok che pubblica notizie balzane.

