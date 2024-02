Il falso annuncio contro Lidl, Coop, Conad ed Eurospin e la farina di insetti

Nonostante sia legale e sicura da consumare, la farina di insetti rimane repellente per molti, tanto da generare falsi allarmi che mettono in guardia contro le catene di supermercati che vengono accusate di vendere prodotti che la contengono. Nonostante la presunta notizia sia stata data da molti come assodata sui social, in verità Lidl, Coop, Conad ed Eurospin non vendono prodotti con farina di insetti.

Circolano numerosi post sui social secondo i quali Lidl, Coop, Conad ed Eurospin venderebbero prodotti contenenti farina di insetti.

La farina di grillo, della locusta migratoria e della larva della farina possono essere legalmente vendute nell’UE per il consumo alimentare umano.

Tutte le catene di supermercati hanno smentito la presunta notizia.

Quindi, Lidl, Coop, Conad ed Eurospin non vendono prodotti con farina di insetti.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui e qui altri esempi). Nella descrizione non si legge, nulla ma l’immagine è chiara:

Coop, Lidl Eurospin Conad hanno aderito alla vendita di farina di grilli e insetti! Occhio alle etichette a chi non volesse mangiare quelle schifezze!

Circola un’altra versione, quella dove le aziende vengono descritte come “testimonial” per la vendita dei prodotti a base di farina di insetti: «Testimonial a favore: Lidl, Eurospin, Coop, Conad, Barilla, Mac Donald, Open, Republica, Fca».

Nessun riscontro e la smentita delle aziende

La commercializzazione di farina di grilli per il consumo alimentare umano è stata approvata nel gennaio del 2023 dall’Unione Europea. L’Acheta Domesticus si è così aggiunto alle larve della farina e alle locuste migratorie, che già potevano essere consumati nell’UE. Non ci sarebbe dunque nulla di inusuale se in un supermercato si trovassero prodotti contenenti farine di insetti che come ogni altro alimento devono riportare sull’etichetta gli ingredienti utilizzati per produrli. Tuttavia, si dà il caso che le catene oggetto della teoria non vendano prodotti per il consumo alimentare umano. I post non adducono alcuna prova. Inoltre, sono state Lidl e Conad a smentire la presunta notizia direttamente ad Open. Coop ed Eurospin, invece, hanno smentito la stessa presunta notizia ai colleghi di Facta.

Conclusioni

Circolano numerosi post sui social secondo i quali Lidl, Coop, Conad ed Eurospin venderebbero prodotti contenenti farina di insetti. La farina di grillo, della locusta migratoria e della larva della farina possono essere legalmente vendute nell’UE per il consumo alimentare umano. Tutte le catene di supermercati hanno smentito la presunta notizia. Quindi, Lidl, Coop, Conad ed Eurospin non vendono prodotti con farina di insetti.

