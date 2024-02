Al via al voto in Sardegna. L’attivismo della giunta Solinas prima dell’addio: oltre 200 delibere nelle ultime due settimane

Oggi 1.447.761 sardi voteranno per scegliere i loro rappresentanti in consiglio regionale. Sono 1844 le sezioni elettorali nelle quali è suddivisa l’Isola. Si vota nella sola giornata di oggi e sino alle 22. Lo spoglio delle schede, invece, inizierà lunedì alle 7 e andrà avanti sino alle 19. A sfidarsi per la carica di presidente della Regione sono quattro: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s che raggruppa 10 liste e Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.

La valanga di delibere prima dell’addio di Solinas

Il Fatto Quotidiano stamane ricostruisce lo straordinario attivismo della giunta Solinas prima di lasciare l’esecutivo. Nella sola giornata del 15 febbraio ci sono state 145 delibere. Il 23 febbraio, a due giorni dall’apertura delle urne, sono state prese 60 decisioni. Peccato che gran parte di esse non siano ancora consultabili on-line. Solo una ventina possono esser visionate. Svetta l’elenco dei contributi destinati a imprese commerciali selezionate dagli uffici regionali. Poi alla creazione dell’agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (Asv). Per la fiera del bestiame di San Marco di Ollastra la giunta ha concesso

35 mila euro, 100 mila a quelle zootecniche di Arborea, Macomer e Ozieri. Infine deliberato un contributo per risarcire i danni arrecati dalla pioggia tra dicembre 2020 e febbraio 2021. E il “prelievo in deroga” di cormorani che minacciano i compendi ittici ed alcune autorizzazioni alla valutazione d’impatto ambientale su una serie di impianti eolici. Immancabili anche le consulenze, tra cui 540 mila euro per incarichi di consulenza, studio e ricerca. E l’organo di controllo della Carbosulcis.

Come si vota

Si vota, con la stessa scheda di colore verde e scrivendo il nome del candidato consigliere, anche per il rinnovo dell’assemblea legislativa sarda. I candidati al consiglio sono 1415 suddivisi in 26 liste per 58 posti disponibili su 60. Gli altri due scranni saranno occupati dal candidato governatore che uscirà vincitore e chi arriverà secondo. Prevista anche la doppia preferenza di genere: in questo caso occorrerà indicare due nomi di aspiranti consiglieri di sesso diverso candidati nella stessa lista. Consentito, inoltre, il voto disgiunto, ossia la preferenza per una lista (ed eventualmente scrivere il nome di un consigliere) e per un candidato presidente non collegati fra loro.

