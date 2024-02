Assenti Re Carlo e Kate, anche il principe William salta la cerimonia a Windsor: «Ragioni personali»

Il principe William ha annullato all’ultimo minuto un impegno pubblico che aveva in agenda questa mattina: una cerimonia religiosa in ricordo di re Costantino di Grecia, cugino di famiglia e padrino del principe, morto lo scorso anno. «Questione personale», la motivazione ufficiale riferita ai media dalla Casa Reale, che non ha voluto fornire altri dettagli, ma ha fatto sapere – per stoppare sul nascere nuove incollate indiscrezioni – che la ripresa della moglie Kate dopo l’operazione all’addome cui si è sottoposta a metà gennaio prosegue bene. La principessa non tornerà comunque a partecipare a impegni pubblici almeno fino a Pasqua. Alla cerimonia oggi alla Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor è assente anche Re Carlo, per via del periodo di cure dal cancro su cui è a sua volta concentrato. Una fonte della Royal Family ha precisato alla Cnn però che non c’è collegamento neppure tra le condizioni del Re e l’assenza di William, 41 anni. A rappresentare la famiglia reale alla cerimonia per l’ultimo monarca greco è la regina Camilla.

