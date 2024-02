Papa Francesco all’ospedale Gemelli, la visita dai medici dopo l’influenza. Rientrato in Vaticano

Papa Francesco è tornato all’ospedale Gemelli «per una visita», subito dopo l’udienza generale di questa mattina che il pontefice ha tenuto anche se raffreddato. La visita è durata poche ore e il pontefice è rientrato in Vaticano già in mattinata. Anche oggi Bergoglio non era riuscito a leggere il discorso, affidato a un collaboratore, monsignor Filippo Ciampanelli. «Ancora sono un po’ raffreddato – aveva detto il Papa – per questo ho chiesto a monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi». Lo stesso aveva fatto nel precedente incontro, quando aveva accolto i membri del sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale di Cilicia degli Armeni. Già nei giorni scorsi la salute del Papa lo avevano costretto a rallentare i suoi impegni. Il pontefice era alle prese con una lieve influenza.

Lo scorso sabato la Santa Sede aveva dovuto cancellare tutti gli appuntamenti del pontefice, tra cui un incontro con i diaconi della diocesi di Roma, per il sopraggiungere della febbre. Domenica mattina papa Francesco è riapparso all’Angelus un po’ pallido. Lunedì aveva fatto slittare ulteriormente gli impegni. Segno che il malessere per i postumi dell’infezione ai polmoni ancora persiste.

