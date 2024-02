Gaza, assalto ai camion degli aiuti. Hamas: «Almeno 50 morti, spari sulla folla». L’Idf: «Feriti per la calca» – Il video

Hamas denuncia che più di 70 palestinesi sono stati uccisi e 250 feriti in un attacco israeliano contro persone in attesa di aiuti alimentari vicino a al-Rashid Street, a sud di Gaza City questa mattina. A riporta la notizia è Al Jazeera. I morti e i feriti, tra cui anche donne e bambini, sono stati portati all’ospedale al-Shifa, nel Nord della Striscia. L’Idf però dà una versione differente dei fatti: intorno ai camion sarebbe scoppiata una rissa, con saccheggio dei rifornimenti. «Durante l’incidente, decine di abitanti di Gaza sono rimasti feriti nella calca», hanno spiegato fonti dell’esercito israeliano a Times of Israel. Nel frattempo l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha risposto duramente alle minacce del premier israeliano riguardo un assalto via terra alla città di Rafah nella Striscia di Gaza. L’attacco, ha detto Turk, andrebbe contro la decisione del più alto tribunale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di Giustizia.

צה"ל מפרסם התנפלות של המוני עזתים נאצים על משאיות הסיוע, מה שגרם לחלקם להיהרג.

אסור להעסיק את צה"ל בסיוע לאויב, זה מסכן את לוחמינו, מלבד האיוולת של סיוע לאויב בשעת מלחמה (הכל בשליטת חמאס).

בנוסף, חובה להיערך לתרחיש ממנו מזהירים מספר קצינים בכירים, על פיו המוני עזתים נאצים כאלה… pic.twitter.com/ogCmKfzfAB

— תורת לחימה (@Torat_IDF) February 29, 2024

«Una nuova dimensione dell’incubo»

«Non vedo come un’operazione del genere possa essere compatibile con le misure provvisorie restrittive emesse dalla Corte internazionale di giustizia», ha dichiarato davanti al Consiglio per i diritti umani, a cui ha consegnato il rapporto dei suoi servizi sulla situazione nei territori palestinesi. Lo scorso gennaio, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che Israele deve prendere misure efficaci ed immediate per prevenire che nella Striscia di Gaza siano commessi atti di genocidio ai danni dei palestinesi. La Corte dell’Aja era stata chiamata a esprimersi dal Sudafrica sulla possibile violazione da parte di Israele della Convenzione internazionale per la prevenzione del genocidio. E aveva riconosciuto – di fronte alle condizione «disumane» in cui è ridotta da settimane la gran parte della popolazione di Gaza – la necessità di imporre a Israele una serie di misure precauzionali. Ora, «la prospettiva di un attacco terrestre israeliano a Rafah darebbe una nuova dimensione all’incubo inflitto agli abitanti di Gaza», ha denunciato Turk.

