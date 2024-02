In Rai si omaggia Ricci e la sua Striscia. Giletti: «Tg satirico dove si possono dire tante cose che non si possono dire da altre parti» – Il video

4 ore di programma, 2 milioni 500mila telespettatori e il 20% di share. È questo il bottino raccolto da La Tv fa 70, il programma andato in onda ieri 28 febbraio e con cui la Rai ha deciso di celebrare il suo 70esimo compleanno. A condurre Massimo Giletti che con questa serata-evento ha segnato così il suo ritorno alla conduzione. Tanti i volti noti della televisione che vi hanno preso parte: da Antonella Clerici a Paolo Bonolis, fino a Maria De Filippi. Non solo Rai. Tra i tanti ricordi, Giletti tira fuori anche Striscia la notizia e ricorda l’episodio diventato iconico in cui Gerry Scotti si lanciò sul tavolo del programma, distruggendolo. «Fu tutto vero, non era preparato», racconta il conduttore. Per poi lasciarsi in un breve omaggio ad Antonio Ricci, a suo avviso «geniale»: «È un telegiornale satirico dove si dicono tante cose che non si possono dire da altre parti».

