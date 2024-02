No! Lo psicologo Paul Ekman non ha detto che Yulia Navalnaya è «una vedova felice»

Yulia «Navalnaya è una vedova felice». L’ultimo a dirlo, secondo coloro che perpetuano la narrativa secondo cui la moglie di Alexei Navalny sarebbe una «vedova allegra», è lo psicologo statunitense Paul Ekman, tra i pionieri dell’associazione delle espressioni facciali alle emozioni. Conoscenza con la quale avrebbe analizzato il viso di Navalnaya nel suo discorso alla conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera per affermare che «non riusciva a contenere il sollievo e la gioia». In realtà, si tratta dell’ennesimo tentativo della propaganda russa di screditare l’oppositore di Putin, morto in circostanze sospette dopo essere stato trasferito in una prigione di massima sicurezza nell’Artico russo. Infatti, lo psicologo Paul Ekman non ha detto che Yulia Navalnaya è «una vedova felice», né ha rilasciato dichiarazioni circa analisi sulle sue espressioni facciali in pubblico.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui vede lo psicologo Paul Ekman affermare che Yulia Navalnaya sarebbe una «vedova felice» che non vedeva l’ora della morte del marito.

Il video imita lo stile di quelli dell’American Psychological Association.

Ma l’APA non lo ha mai pubblicato.

Paul Ekman ha smentito di aver rilasciato quelle dichiarazioni.

Quindi lo psicologo Paul Ekman non ha detto che Yulia Navalnaya è «una vedova felice»

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Circolano sia il video completo che screenshot del filmato realizzato come se fosse stato pubblicato sui canali social della American Psychological Association. Nella descrizione si legge:

Lo psicologo Paul Ekman: Yulia Navalnaya non ha potuto trattenere la gioia e il sollievo parlando dopo la morte di suo marito a Monaco. L’autore del libro “Fool Me If You Can” ha analizzato il comportamento di Yulia Navalnaya e ha attirato l’attenzione sul suo strano “sorriso”. “La reazione di Yulia Navalnaya non è la reazione di una donna che ha recentemente appreso della morte del suo amato marito. Davanti a noi c’è una donna potente che, dopo la morte di suo marito, ha finalmente ricevuto tutta l’attenzione di questo mondo. Questo è ciò che lei voleva, affinché tutto il mondo parlasse solo di lei”, dice la psicologia. Egocentrata …poi presente negli USA mentre suo marito moriva ( forse perché nn sono convinta . Un tempismo sospetto per me ) in Siberia… perché ? Con quali soldi e da chi si mantiene là ?

Innanzitutto, il libro Fool Me if You Can non esiste. In secondo luogo, la teoria della presunta felicità di Navalnaya è infondata, come abbiamo già visto più volte su Open. Si parla di relazioni extraconiugali che chi diffonde questa teoria ha tentato di provare con false prenotazioni di viaggi, video deepfake, un falso audio della madre di Navalny, e foto decontestualizzate.

La smentita di Paul Ekman: non ha detto che Yulia Navalnaya è «una vedova felice»

Ad ogni modo, Paul Ekman non ha mai rilasciato tali dichiarazioni. L’entourage dello psicologo lo ha smentito personalmente alla testata russa indipendente russa Dozd. Lo staff ha spiegato: «Non rientra nel nostro ambito di attività fornire consulenza su questioni personali, legali o politiche. È inoltre politica del Gruppo Ekman astenersi dal commentare la veridicità e/o il comportamento non verbale altrui».

Il video mai pubblicato dall’APA

Nel video si vede, in alto a destra, il logo dell’American Psychological Association. Il contenuto, dal giorno dell’annuncio della morte di Navalny, lo scorso 16 febbraio, al momento in cui viene scritto questo articolo, il 28 febbraio 2024, non risulta pubblicato sui canali social della American Psychological Association. Né su Facebook, né su Instagram, né su X. Non è la prima volta che video con informazioni false che circolano sui social imitano lo stile di fonti affidabili. Per quanto riguarda la disinformazione tra Russia e Ucraina sono state presa di mira la Bbc, in almeno tre diverse occasioni, una di queste assieme a Bellingcat, e Deutsche Welle.

Conclusioni

Circola un video in cui vede lo psicologo Paul Ekman affermare che Yulia Navalnaya sarebbe una vedova felice che non vedeva l’ora della morte del marito. Il video imita lo stile di quelli dell’American Psychological Association. Ma l’APA non lo ha mai pubblicato. Paul Ekman ha smentito di aver rilasciato quelle dichiarazioni. Quindi lo psicologo Paul Ekman non ha detto che Yulia Navalnaya è «una vedova felice»

