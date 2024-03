Chico Forti, il messaggio ad Atreju nel 2021: il ringraziamento a Meloni – Il video

Era il 2021 quando Chico Forti ricevette il premio Atreju, a cui rispose con un audiomessaggio dal carcere in Florida, dove è detenuto dal 2000 dopo una sentenza di ergastolo per omicidio. «Vi avverto, non sarò breve: è la mia serata e ne approfitto – aveva esordito Forti – Dopotutto l’inizio è sempre d’impatto, la prima impressione. Dire che sono emozionato per questo ambito premio sarebbe un eufemismo. Se possibile, ora sono ancora più orgoglioso della mia terra madre. Sono orgoglioso dei politici che non hanno mai smesso di lottare per rendermi giustizia. Sono orgoglioso del riconoscimento del mio voler continuare a vivere, produrre, creare ed imparare incurante delle limitazioni poste da queste mura e catene». Tra le persone che il produttore tv aveva voluto ringraziare c’era anche Giorgia Meloni, all’epoca semplicemente leader di Fratelli d’Italia: «Ci tengo a ringraziare tutti, in particolare Giorgia Meloni, una professionista che ammiro tanto come donna quanto come politica. Senza timore si è schierata dalla mia parte, incurante del conveniente barcamenarsi politico. Lei ha ritenuto fosse la cosa giusta da fare». Dopo 24 anni in carcere negli Stati Uniti, Forti tornerà in Italia, come ha annunciato la premier ieri durante la sua visita a Washington.

